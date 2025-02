Thesocialpost.it - Treviso, Andrea Crosato morto a 7 anni per una malattia rara: il messaggio dei genitori

Leggi su Thesocialpost.it

, 7, èdopo una lunga battaglia contro una. La sua scomparsa ha colpito profondamente le comunità di Motta di Livenza e Cessalto, dove era conosciuto e amato.Leggi anche: “Vola in alto, piccolo”. La tragedia di Alessandro a soli 13: un dolore immensoI, Laura Bidinost e Domingo, hanno voluto ricordarlo con uncommovente:“Non ti abbiamo insegnato a camminare, ma siamo certi che stai già correndo.”La sua vita tra forza e sorrisiviveva ogni giorno con grande vitalità. Frequentava la scuola elementare del paese, circondato dall’affetto di compagni e insegnanti.Affrontava cure e operazioni delicate con il sorriso, come l’ultima subita nello scorso autunno. Il suo coraggio e la sua dolcezza hanno lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto.