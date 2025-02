Ilgiorno.it - Treni sospesi tra Lecco e Colico: bus sostitutivi per tre giorni

Leggi su Ilgiorno.it

Sondrio, 20 febbraio 2025 – Dalla giornata di domani, venerdì 21 febbraio, a quella di domenica 23 febbraio si annunciano parecchi disagi per tutti coloro che dovranno spostarsi in treno sulla linea ferroviaria Milano-Tirano. Trenord, infatti, ha annunciato che per questi tresarà sospesa la circolazione deifra le stazioni diper lavori strutturali sulla linea propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e che saranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Le due stazioni saranno collegate con un servizio sostitutivo su bus. Ecco le principali modifiche: Linea Milano--Sondrio-Tirano: fra Milano eviaggiano regolarmente i; fraattivi bus; frae Tirano circolano icon modifiche di orario.