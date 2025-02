Ilfattoquotidiano.it - Tre bombe esplodono su bus vuoti in Israele: “In totale erano 5, dovevano saltare venerdì mattina”. Stop ai mezzi pubblici nel Paese

Tredeflagrate, altre due inesplose. Un “attacco terroristico strategico” perché i cinque ordigniin aria simultaneamente.è in allarme dopo le esplosioni avvenute su autobusa Bat Yam e a Wolfson, entrambe località vicino a Tel Aviv. “Miracolosamente, gli autobus sono arrivati al parcheggio appena prima dell’esplosione”, hanno spiegato le autorità informando che non ci sono vittime né feriti.Successivamente sono stati ritrovati altri due ordigni inesplosi, tra cui una bomba da cinque chili. Sul bagaglio in cui era nascosta – secondo i media israeliani – c’era una scritta in arabo: “Vendetta da Tulkarem”, una delle città più colpite dai raid israeliani in Cisgiordania negli scorsi mesi. Secondo fonti della sicurezza israeliana, lesono state piazzate da terroristi provenienti proprio dalla Cisgiordania e le esplosioni avrebbero dovuto verificarsi, riporta la tv pubblica Kan.