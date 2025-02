Trasforma l' iPhone in camera-spia e registratore audio e video nascosto

Leggi su .com

Chi possiede uno anche un iPod Touch puòrlo in un dispositivo da spie utilizzando una piccola applicazione che fa molto "James Bond".Con questa applicazione, la fotodel telefoninoregistra, segretamente e senza dare segnali, tutto quello che succede nell'inquadratura e nell'ambiente circostante scattando fotografie e registrando. L'applicazione ha tutte le opzioni per funzionare come fotoinvisibile simile a quelle degli agenti CIA nei film americani.LEGGI ANCHE: Migliori App per fare lacol cellulare (Android e)Quindi, chi vuole giocare a fare lao, semplicemente, per tenere d'occhio i bambini nell'altra stanza o mentre si sta a lavoro, si può scaricare ed installare l'applicazione Presence (gratuita, ma in versione limitata).