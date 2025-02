Cesenatoday.it - Trasferta vietata per i tifosi del Cesena a Cremona, l'ira degli ultras: "Un'intera tifoseria tenuta in bilico"

Divieto diper idelallo stadio Zini per la partita contro la Cremonese, in programma sabato alle ore 17:15. Non sono state diffuse comunicazioni ufficiali, ma la notizia viene resa nota dagli stessidella Curva Mare sui social. Ira del tifo organizzato bianconero.