Tragico incidente a Torino di Sangro: morto un operaio, la rabbia dei sindacati

Chieti - Undi 46 anni perde la vita adi, travolto da un'autobetoniera, scatenando l’indignazione di Fillea e Cgil contro la mancanza di sicurezza. Un'altra tragica morte sul lavoro scuote il settore edile in Italia. Antonio Fabiano, undi 46 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio mentre stava svolgendo il suo lavoro per un'azienda del settore edile nel suo paese,di. Durante i lavori all'interno del complesso turistico Miramare Village, Fabiano è stato colpito dal braccio di una autobetoniera, subendo un impatto fatale. Il drammaticoha suscitato grande dolore enelle organizzazioni sindacali, in particolare tra la Fillea e la Cgil di Chieti, che hanno espresso la loro indignazione per l'ennesimo caso di fatalità sul lavoro. In una nota ufficiale, ihanno parlato di un circolo vizioso di morti sul lavoro, una "catena infinita di vite spezzate" causata dalla mancanza di investimenti nella cultura della sicurezza e dai.