Tragedia sui binari a Rho Fiera | uomo trovato morto

Leggi su Ilnotiziario.net

Il cadavere di undi circa 45 anni è stato rinvenuto vicino aidella stazione di Rho(Milano), in direzione Varese, intorno alle 11:30 di giovedì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu, la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale Rfi, ma per la vittima non c’era più nulla .