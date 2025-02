Thesocialpost.it - Tragedia in Italia: Gabriele trovato morto così, in casa. La terribile scoperta

Un uomo di 32 anni è statoprivo di vita in una pozza di sangue all’interno di un’abitazione a Pianella, in provincia di Pescara, nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio. La vittima èGiancaterino, rinvenuto dai suoi familiari all’interno di una vecchianel centro storico della cittadina abruzzese. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da una coltellata all’addome che si è rivelata fatale.A fare la macabrae a lanciare l’allarme nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio sono stati la madre dell’uomo insieme all’altro figlio, nonché fratello della vittima. I due pare che lo stessero cercando perché non riuscivano a contattarlo in alcun modo, nemmeno al telefono. Per questo si erano recati nellain ristrutturazione nel paese vicino dove purtroppo si sono imbattuti nel 32enne esanime a terra insanguinano.