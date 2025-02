Dayitalianews.com - Tragedia alla stazione di Rho, Milano: trovato un cadavere sui binari

Leggi su Dayitalianews.com

Ildi un uomo è statosuidelladi Rho (), oggi, 20 febbraio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le indagini per ricostruire la dinamica e capire cosa possa averne causato la morte dell’uomo sono ancora in corso.Il corpo è di un uomo ma, non si conosce ancora né il nome né l’età. La segnalazione al numero d’emergenza è arrivata attorno alle 11,30 di questa mattina e i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo. Il personale del 118, intervenuto sul luogo, non ha potuto fare niente altro che constatare il decesso dell’uomo. Ancora non è chiaro che cosa ha provocato la morte dell’uomo e nemmeno se il decesso sia avvenuto nelle ore o nei giorni precedenti. Le indagini sono in corso.