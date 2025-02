Torinotoday.it - Tragedia a Torre Balfredo di Ivrea: donna caduta dal balcone di casa, morta

Leggi su Torinotoday.it

nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 febbraio 2025, in via Cantone Avignone a, in frazione. Unadaldellain cui abitava, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il.