Traffico Roma del 20-02-2025 ore 20 | 30

LuceverdeBuonasera e ben trovati all'ascoltoscorrevole al momento lungo le strade della capitale alle 22 di questa sera per lavori sarà chiusa la galleria Giovanni XXIII tra la tangenziale via Pineta Sacchetti in direzione Trionfale orari apertura domani mattina alle 6 chiusa per una voragine a Monteverde via di Donna Olimpia tra Piazza di Donna via Raffaele Paolucci altra chiusura è prevista per questa notte sulla diramazione dinord tra le 22 e le 6 sarà chiuso il tratto tra il raccordo anulare e Settebagni e Fianono intanto allo stadio Olimpico è in corso l'incontro di calcioPorto inevitabili rallentamenti nell'area del Foro Italico al termine del match per i dettagli di quel si dà altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Massimo veschi è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale capitale