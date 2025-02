Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-02-2025 ore 19:30

Luceverdebuonasera Si sta lentamente normalizzando illungo le strade diregolare la circolazione al momento lungo il raccordo anulare si incontrano ancora coda Invece sul treno Urbano della A24 code causate da un precedente incidente tra la tangenziale è lo svincolo Fiorentini Verso il raccordo anulare altre cose sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra via Di Mezzocammino e via di Malafede intanto allo stadio Olimpico è in corso l'incontro di calcioPorto inevitabili rallentamenti nell'area del Foro Italico al termine del match a Monteverde per una borragine è chiusa via di Donna Olimpia tra Piazza di Donna Olimpia e via Raffaele Paolucci le taglie di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo Vischi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.