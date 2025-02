Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-02-2025 ore 18:30

Luceverdebentrovate a questo nuovo aggiornamento Buonasera abbiamo al momento code per incidente sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale è lo svincolo Fiorentini in uscita di rallentamenti anche lungo la carreggiata interna del raccordo anulare pertra la Pontina è Lanina Ma anche in carreggiata interna troviamo code tra la Nomentana e La Rustica con poi sulla tangenziale est e verso lo stadio Olimpico tra via delle Valli e viale della Moschea di ricordo che è in corso allo stadio Olimpico l'incontro di calcioPorto ritorno dei play-off di Europa League inevitabili rallentamenti nell'area del Foro Italico al termine del match intanto a Monteverde per una voragine chiusa via di Donna Olimpia tra Piazza di Donna Olimpia Raffaele Paolucci bene questa la situazione al momento da Massimo pesche tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito