Ilgiorno.it - Traffico illecito di rifiuti inquinanti. Condannato il titolare della Wte: "Dovrà anche risanare i terreni"

Leggi su Ilgiorno.it

Condanna a un anno e quattro mesi (pena sospesa), 77mila euro di multa per l’azienda con revoca dell’autorizzazione all’esercizio di impresa, obbligo di ripristinare la salubrità delle campagne contaminate, conferma dei sequestri e risarcimenti a raffica. Stangata ieri per ilWte, il colosso dei fanghi fertilizzanti con sedi a Calvisano, Quinzano, Calcinato, finito al centro di una maxi inchiesta ambientale. Al termine del processo in abbreviato, Giuseppe Giustacchini è statoa un anno e quattro mesi perdi, mentre è stato assolto daldi influenze illecite e prosciolto per sopravvenuta prescrizione dalle accuse di discarica abusiva a Lonato e di esalazioni maleodoranti. La gup Angela Corvi ha però usato la mano pesante con l’azienda, condannata ai sensi231 e posta fuori legge, e con i conti correnti e i beni in sequestro, tutti confermati ai finiconfisca.