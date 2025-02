Ilrestodelcarlino.it - Traffico di droga, obbligo di dimora per 3 imolesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuove misure restrittive della libertà personale nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bologna che vede indagate 26 persone e coinvolge quattro(destinatari nei giorni scorsi di un avviso di fine indagine) nonché due persone di origine calabrese (già in carcere) di cui uno residente in città. Oltre a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre italiani residenti nella provincia di Reggio Calabria, uno in carcere e due ai domiciliari, i carabinieri hanno notificato ieri sei obblighi dinelle province e Comuni di residenza di altre sei persone (tre delle quali). Altre due persone, una delle quali, residente a Palmi, da portare in carcere, sono invece ricercate. A gennaio erano invece stati sequestrati beni per complessivi 700mila euro tra immobili, patrimoni societari, quote sociali e auto.