Ilfoglio.it - Tra sanità e rimpasto, Rocca rilancia: “Pronto al bis”

Leggi su Ilfoglio.it

Negli scorsi giorni qualcuno aveva cominciato a mettere in circolo una voce: “Vedrete non si ricandiderà”. E allora lui, Francesco, paziente ma testardo governatore della region. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti