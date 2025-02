Ilfattoquotidiano.it - Tra i vizi di New York e la polizia di New Orleans, tre imperdibili letture americane

“Sono stata l’ultima persona a unirmi ai sodali del web, e non è stato certo un bene. la mia religione non vede di buon occhio internet. Non che sia amish o simili – la tecnologia è ciò che fa davvero grande l’America. Il problema sono le cose che puoi trovarci, su internet. La mia discutibile cronologia delle ricerche è partita da Stormy Daniels, la donna pagata da Donald Trump perché tacesse sulla loro relazione clandestina. A vederla sui quotidiani poteva passare benissimo per una mammina borghese, ma io sono arrivata a chiedermi in che cosa somigliasse alla porno star che dicevano fosse”.Sfòndati, di Douglas Coupland (traduzione di Milena Sanfilippo; Accento Edizioni), è un mosaico in sessanta parti dentro il quale i personaggi si muovono a volte incontrandosi, a volte no. Microstorie interconnesse velate di ironia, attuali, capaci di sviscerare, in poche righe, molte delle tipologie umani dell’oggi.