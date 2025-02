Donnapop.it - Tra Giulia De Lellis e Tony Effe è crisi nera: altro che matrimonio, sarebbero vicini all’addio

Desono in? Le notizie sulla coppia non sono affatto rassicuranti.Cosa succede? Nelle ultime settimane si è parlato molto di questa coppia, suggerendo che le cose andassero a gonfie vele, ma a quanto pare questo non corrisponde al vero. Come sappiamo,sono andati a convivere poco dopo l’inizio della loro relazione e qualcuno ha ha vociferato che fossero pronti al grande passo.Addirittura, Deianira Marzano – poco prima che iniziasse il Festival di Sanremo – aveva assicurato chefosse pronto a fare la proposta dialla sua dolce metà; il trapper romano avrebbe consegnato aDeben 4mila rose rosse direttamente nella sua camera d’albergo nella città dei fiori.Durante la settimana del Festival, poi, un ragazzo ha chiesto al cantante se la proposta fosse andata a buon fine e lui ha risposto solamente con un algido “”.