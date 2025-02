Lanazione.it - Tra circoli Arci e una Firenze inedita: MasterChef, cosa fa Eleonora Riso un anno dopo la vittoria

, 20 febbraio 2025 – La semifinale, stasera, diItalia 14 richiama due dei protagonisti più amati della scorsa edizione: la vincitricee Niccolò Califano, suo amico e quinto classificato. Mafa oggi? A undalla sua, la giovane chef livornese ma residente aha intrapreso un percorso che l'ha portata lontano dalle cucine tradizionali dei ristoranti per dedicarsi a un progetto che unisce cucina e socialità.trasforma il cibo in un'esperienza sociale con 'Sapori in Circolo', unendo cucina e cultura afa oggilaha scelto una strada inaspettata: “Mi occupo di eventi nei, cucino insieme alle persone”, ha raccontato in un'intervista a Fanpage.