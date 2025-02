Thesocialpost.it - “Tossicità e minacce di morte”. Grande Fratello, Signorini inizia così la puntata: pubblico scioccato

Alfonsoha aperto ladel 20 febbraio delcon una diretta collegandosi con Alfonso D'Apice. Il concorrente, che era stato eliminato dalla Casa, sarebbe rientrato questa sera per un confronto con MariaVittoria Minghetti, con cui aveva dei conti da regolare. Durante il collegamento,ha chiesto a D'Apice come avesse vissuto i giorni successivi all'eliminazione e cosa avesse trovato sui social.Alfonso D'Apice ha raccontato di essere tornato a Napoli e di aver ripreso il suo telefono dopo diversi mesi. Con stupore, ha scoperto che molti fanclub online lo insultavano. "Mi dispiace vedere che non sono solo opinioni ma vere e propriedie insulti.