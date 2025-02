Lopinionista.it - Torta di Mele Pinova in tazza: la ricetta della mug cake

Hai ospiti a cena, ma non era in programma e quindi sei a corto di idee? Per il fine pasto, stupiscili con ladiin, una mugmonoporzione simpatica e golosa, che si prepara a tempo record con pochi e semplici ingredienti e una rapida cottura in microonde. Un dolce che delizia il palato grazie alla sua semplicità e al gusto perfettamente equilibrato di MelaVal Venosta, dal profilo aromatico dolce-amaro.Tempo di preparazione: 12 minutiDifficoltà: facileIngredientiper 1 porzione50 g farina1/4 cucchiaino lievito in polvere per dolci1/2 cucchiaino cannella2 pizzichi sale15 g zucchero di canna1 cucchiaino zucchero vanigliato60 ml latte15 g burro fuso50 g melaq.b. zucchero a velo per decorarePreparazionePer preparare ladiin, in una(ca.