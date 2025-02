Ilgiorno.it - Tornano i vitalizi per i consiglieri lombardi. Fontana: “Questione che mi lascia abbastanza indifferente”

Milano – Sulla reintroduzione dei miniper idellaa, approvata in Commissione e pronta ad essere discussa in Consiglio regionale, la posizione del presidente Attilioè piuttosto neutra: “Isono liberi di decidere, sono assolutamente coscienti di affrontare certe problematiche. Io ritengo che l'Aula sia sovrana e quindi possa andare nella direzione che ritiene più opportuna”. Ad ogni modo, ha aggiunto, “sono delle questioni che mino”. In commissione Affari Istituzionali la misura, che per l’esattezza tratta di un’indennità differita, è stato votata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia,a Ideale e Noi Moderati. Contrari invece il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. Ora il progetto di legge dovrà essere approvato in Aula.