Torna su Rai 1 "Imma Tataranni"

ROMA (ITALPRESS) – Quattro nuove puntate in cui(Vanessa Scalera), accanto alle indagini sui casi gialli che le se si presentano, vivrà anche la crisi del suo matrimonio con Pietro (Massimiliano Gallo), messo a dura prova (anche) dall’attrazione che il sostituto procuratore della Repubblica di Matera prova per il maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice). Questa, in estrema sintesi, la quarta stagione di “”, personaggio nato dalla penna di Mariolina Venezia, che arriva su Rai1 domenica 23 febbraio in cui la protagonista, sicura e determinata nel lavoro ma estremamente impreparata nella gestione del trambusto sentimentale che sta vivendo, cercherà di capire insieme al marito se il loro matrimonio ha ancora ragione di esistere o sarebbe meglio separarsi: “approfondisce il rapporto con Calogiuri ma deve tirare le somme” dice la Scalera e Gallo concorda: “I personaggi giungono in un periodo della vita in cui devono rimettere tutto in discussione.