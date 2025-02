Bergamonews.it - Torna “Macerie”, la rassegna di Anpi per raccontare il passato e riflettere sul presente

Leggi su Bergamonews.it

Tre incontri con altrettanti grandi protagonisti del pensiero contemporaneo:diProvinciale di Bergamo, pensata perilsule giunta alla decima edizione.Gli ospiti sono Eric Gobetti, storico e massimo esperto sulle foibe, Luciano Cheles, storico dell’arte, e Giorgia Serughetti, filosofa politica.Primo appuntamento venerdì 21 febbraio, con Eric Gobetti, alle 20,45 al Teatro civico di Dalmine, in via Kennedy 3. La serata s’intitola “Foibe tra storia e uso politico”: a pochi giorni dalla ricorrenza del Giorno della Memoria, istituito per ricordare i massacri di italiani avvenuti tra Venezia Giulia e Dalmazia nel triennio 1943-1945, un’iniziativa con lo storico che più si è occupato della vicenda, pubblicando nel 2021 il libro “E allora le foibe?”, edito da Laterza.