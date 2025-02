Ilnapolista.it - Torna la solita Juventus di Thiago Motta e Giuntoli e il Psv la manda a guardare la Champions in tv

ladie il Psv lalain tvÈta ladie se ne va a casa come Atalanta e Milan. Fuori dalla. Eliminata dal Psv che al ritorno ha ribaltato il 2-1 dell’andata con la vittoria per 3-1 maturata ai supplementari. Decisivo ancora una volta Perisic che da interista si è fatto sentire sia all’andata sia al ritorno.Per fortuna nostra (del Napolista) laha scelto la partita con l’Inter per avere la fiammata della stagione. Poi, èta la squadra costruita dae guidata da. Squadra a intermittenza, con decisioni incomprensibili. I bianconeri possono rammaricarsi per il palo colpito da Vlahovic (entrato al posto di Kolo Muani) alla fine del primo tempo supplementare.