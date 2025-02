Ilgiorno.it - Torna il Banff mountain festival. Avventure ed emozioni sul grande schermo dell’Astra

a Como ilFilm, in programma questa sera a partire dalle 20 al cinema Astra, la rassegna cinematografica che porta sulloterre remote, luoghi incontaminati, nuove storie di avventura, montagna ed esplorazione, stimolando il crescente desiderio di vivere la natura, di conoscerla, amarla e rispettarla. Ogni appuntamento porta con sé storie di climbing in Karakorum e di avventura in kayak alle isole Svalbard, con discese di sci e freeride in Giappone, con acrobazie in volo in tuta alare sul massiccio del Monte Bianco e in sella a unabike alla scoperta delle Dolomiti. Durante ogni serata sarà proiettato lo stesso programma di sette pellicole tra corto e medio metraggi, di durata variabile tra i 4 e i 30 minuti, provenienti da tutto il mondo, che raccontano di piccole e grandi imprese, di storie di amicizia e incredibili traguardi.