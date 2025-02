Quotidiano.net - Torna anche per il 2025 lo Sport Bonus Una grande opportunità per le imprese

Leggi su Quotidiano.net

Il credito d’imposta a favore delle donazioni destinate agli impiantiivi pubblici, chiamato”, rappresenta una risorsa sempre più preziosa per il settoreivo. La Legge di Bilancioha infatti confermato questa, destinando un fondo di 10 milioni di euro per sostenere i lavori di manutenzione e costruzione di nuove strutture. Grazie a questa misura, leche versano contributi per la ristrutturazione o la realizzazione di impiantiivi pubblici possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato. Il vantaggio per chi decide di investire in questo settore è evidente: un’impresa che decide di donare, ad esempio, 60.000 euro per ampliare un palazzetto dello, potrà ottenere un credito d’imposta di ben 39.000 euro.