Tony Effe, il presunto motivo per cui gli è stata tolta la collana: "20 mila euro"

Ladirimarrà negli annali come l’unico scandalo (sbiadito) di questa edizione del Festival di Sanremo. “Mi hanno tolto laprima di salire sul palco sono arrabbiatissimo, le collane per me sono come i capelli per Sansone“, aveva detto il rapper in un’intervista a caldo. La Rai si era prontamente giustificata sostenendo che quellafosse riconoscibile e che sarebbeper questo pubblicità occulta. “C’è una norma inserita nel regolamento del Festival e nel contratto con le case discografiche che vieta di associare l’immagine dell’artista in gara ma anche gli ospiti a marchi e loghi. Per far rispettare la normativa il controllo viene fatto da una serie di funzionari prima che gli artisti salgano sul palco. Il discrimine per togliere un oggetto è la riconoscibilità del prodotto“.