Tommy Cash chi è il rapper estone

L’avvicinarsi dell’Eurovision Song Contest 2025 accende inevitabilmente i riflettori sugli artisti e le artiste che si contenderanno ufficialmente la vittoria di un evento di grande peso internazionale.Terminato il Festival di Sanremo 2025, ora in tanti attendono di sapere chi davvero porterà avanti l’Italia nel corso della competizione a Basilea: al momento, però, l’attenzione pare essere tutta su, l’artista in gara per conto dell’Estonia con un testo che ha fatto storcere il naso agli italiani.Chi è, nome d’arte di Thomas Tammemets, è unnato a Tallin nel 1991. Eccentrico e divisivo, il cantante ha iniziato la sua carriera musicale nel 2012 dopo aver vissuto un periodo come artista di strada.La sua produzione musicale si ispira all’hip hop e all’elettronica, portando sul palco un’idea di arte sopra le righe che viene enfatizzata non solo all’interno dei suoi pezzi e dei suoi video, ma anche a livello estetico.