Formiche.net - Tolleranza e dialogo interreligioso, un impegno per il futuro. Il racconto di Petrella

Leggi su Formiche.net

Latra i popoli è un valore fondamentale per la convivenza pacifica e il progresso dell’umanità. Il Cristianesimo e l’Islam, le due grandi religioni monoteiste, condividono molti principi di amore, giustizia e misericordia.Gesù Cristo ha insegnato l’importanza di amare il prossimo, esortando i suoi seguaci a perdonare e ad accogliere gli altri senza distinzioni. Allo stesso modo, il Profeta Maometto ha predicato la pace e il rispetto reciproco, sottolineando che “non c’è differenza tra un arabo e un non arabo se non nella pietà”.La storia ci affida il ricordo di tempi in cui vi furono momenti di felice convivenza tra le religioni monoteiste.Oggi, in un mondo globalizzato, lanon è solo un valore morale ma una necessità. Accettare le differenze, rispettare le credenze degli altri e cercare ilsono le fondamenta per costruire undi pace e armonia tra le nazioni.