Iltempo.it - Toghe scatenate, quei comizi dei giudici testimonial di Pd e Cgil: è polemica

Lerosse, quelle che hanno dichiarato guerra al governo ma che giurano di non fare politica, attaccano la riforma dell'esecutivo Meloni alle kermesse del Pd e della. Con l'approssimarsi dello sciopero contro la riforma delle carriere, proclamato per il 27 febbraio, cresce il timore per un flop della protesta. E i magistrati della corrente di sinistra, che fino a prima si riunivano a porte chiuse per tracciare la strategia operativa della lotta o si confrontavano su chat o mailing list dell'Anm, ormai sono venuti allo scoperto. Da Roma a Napoli, leanti Meloni hanno dato vita ai loro, presentandosi comedel Partito democratico, che con la segretaria Elly Schlein si è schierato al fianco della magistratura al congresso della giurisdizione del maggio scorso, da dove è venuto fuori un manifesto ideologico deipiù duri e puri, quello spirito di Palermo che ora anima l'azione del nuovo capo dell'Anm, Cesare Parodi, prima moderato di Magistratura Indipendente e oggi condottiero della falange che non intende minimamente «trattare nessuna modifica della riforma in cambio di alcunché», ha assicurato il presidente.