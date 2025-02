Zonawrestling.net - TNA: McKenzie Mitchell è ufficialmente la nuova ring announcer

A Genesis, la TNA ha deciso di riportare nella federazionecomedopo la partenza di Jade Chung. Un ritorno molto gradito per l’ex intervistatrice del backstage in WWE, che era stata licenziata a fine 2023. Ancora però non erano arrivate indicazioni precise sul suo futuro. Almeno fino a oggi.Arriva la firmaCome riportato da Jon Alba per The Takedown on Sports Illustrated, infatti, è arrivata anche la firma ufficiale:sarà ladella TNA da qui in avanti. Un riconoscimento importante, soprattutto in vista della partnership tra TNA e WWE.BREAKING: TNA Wrestling confirmed today that it has signed @nmitch as the company’s new, as first reported by @SIwrestling.Read more: pic.twitter.