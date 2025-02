Zonawrestling.net - TNA: L’ex WWE Dolph Ziggler ammette che fu difficile baciare Lana di fronte a Rusev

Le storie di triangoli amorosi nel wrestling possono essere complicate, soprattutto quando le persone coinvolte sanno che la loro relazione sullo schermo potrebbe non essere reale. Può essereconvincere i fan che la relazione è genuina. Il wrestler Nic Nemeth, noto anche come, ha parlato della sua esperienza in una storyline connel 2015. Ha detto di sentirsi ricompensato dall’azienda per essere stato abbinato a. La situazione è diventata imbarazzante quando hanno dovuto recitare scene romantiche, tra cui baciarsi, con il fidanzato nella vita reale di, presente. Vince McMahon, stava supervisionando l’intera faccenda. Nemeth ha detto che fare scene di baci può creare amicizie perché è un’esperienza unica. Ha ammesso che fare scene intime era strano per lui all’inizio, ma avere lezioni di recitazione lo ha aiutato.