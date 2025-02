Oasport.it - Tiro con l’arco, Matteo Borsani e Alessandro Paoli ai quarti nel ricurvo, fuori tutte le azzurre al femminile agli Europei indoor

Giornata non semplice per l’Italiadiconin quel di Samsun (Turchia). Sono cominciate oggi le eliminatorie individuali e nel settore maschile sono stati due gli azzurri ad approdare aidi finale:che ha battuto 6-2 lo svizzero Aubert e se la vedrà con il bulgaro Banchev, a sua volta in precedenza vincente allo shoot off 6-5 (10-10*) con Massimiliano Mandia, eche ha vinto 6-4 con il padrone di casa Yildirmis. Per l’azzurro nel prossimo turno sarà sfida contro il turco campione olimpico Mete Gazoz, primo dopo le frecce di qualifica di ieri.Giornata decisamente peggiore invece per il settorecone tre leche vengono eliminateottavi: Chiara Rebati ha perso contro contro Kose (TUR) 7-1, Lucilla Boari è incappata nella sconfitta contro Ozkan (TUR) per 6-4 e Roberta Di Francesco non è riuscita a superare Hollander (NED) 6-4.