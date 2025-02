Thesocialpost.it - Tiene la moglie legata con un guinzaglio al polso: arrestato

Teneva laper undavanti ai figli minorenni. Un uomo di 38 anni, di origini indiane, è statodai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati.Leggi anche: Cerca di gettare lanella tromba dell’ascensore, ma precipita lui e muorePerché la donna venivaL’intervento dei militari è avvenuto nell’abitazione della coppia, a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, dopo la segnalazione di un cittadino. All’interno della casa hanno trovato la donna, una 37enne, anche lei di origini indiane, costretta dal marito a legarsi a lui per un, usato come una sorta di.La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Mantova, dove i medici hanno riscontrato uno schiacciamento aldestro, con una prognosi di pochi giorni.