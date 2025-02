Inter-news.it - Thuram: «Gol nel derby? Non ci fa vincere lo scudetto! Vi spiego»

, dopo i vari estratti su Lautaro Martinez, legame col padre, amicizia con Kylian Mbappe e adattamento all’Inter, si è espresso su alcuni ex grandi campioni e suldel 22 aprile. L’intervista a Cronache di Spogliatoio.GIOIA – Marcuse il suo essere gioioso nel gruppo dell’Inter: «Voglio essere un po’ la gioia del gruppo, ma lo fanno tanti altri giocatori. Qui all’Inter gruppo bello, dove tutti amano giocare a calcio».AMICI – Poiparla di alcuni amici di papà Lilian: «Buffon? Quando era al Parma volevo essere portiere per lui e in Francia ci ho giocato quando io ero al Guingamp. Cannavaro compagno e amico di mio padre. Lo chiamo nonno! Dopo ogni partita che faccio gol o assist mi manda un messaggio e mi dice che non gioco contro veri difensori. Ma se io avessi giocato contro Fabio sarebbe stato difficile per lui.