Thiago Motta ‘smentisce’ Locatelli e replica seccato a Capello | Fatti nel momento giusto

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus dopo la sconfitta in casa del PSV che costa l’eliminazione dalla Champions League“Se il PSV ha voluto di più la qualificazione? Non sono d’accordo. Soprattutto dopo l’1-1, loro hanno spinto di più e sono stati superiori, però noi abbiamo creato una palla gol con Vlahovic. È stata una partita aperta”. Cosìa ‘Prime Video’ dopo il ko a Eindhoven che butta fuori la sua Juventus dalla Champions.Il tecnico ha spiegato il perché dei cambi: “Tre sono stati forzati. prima Renato Veiga e poi Koopmeiners che ieri aveva la febbre. Anche Cambiaso ha chiesto cambio. Gli altri sono entrati per aiutare la squadra come sempre, ma stavolta è stato molto più difficile”.Le dichiarazioni didopo PSV-Juve (LaPresse) – Calciomercato.itsmentisceNel post garaha parlato di Juve meno decisa del PSV nel cercare la qualificazione,lo smentisce con forza: “Devo sentire bene cosa ha detto, ma non abbiamo buttato via niente.