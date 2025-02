Ilfattoquotidiano.it - Thiago Motta: “Rifarei tutto”. Ma Del Piero e Di Canio stroncano la sua Juve: “Lezione di calcio dal Psv, grande differenza di qualità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’eliminazione dellantus ai playoff di Champions League con il Psv ha sollevato molte, moltissime critiche non solo sulla prestazione dei singoli calciatori, ma sopratsull’operato di. L’allenatore bianconero, nell’immediato post partita, non ha fatto peròautocritica: “. Abbiamo fatto tre cambi forzati. Koopmeiners aveva la febbre, ha giocato sessanta minuti cercando di aiutare poi mi ha chiesto il cambio perché non stava molto bene, anche Cambiaso è stato un cambio forzato. – ha rivelato– Gli ho chiesto se poteva continuare, ma non si sentiva in condizione dopo tanto tempo senza giocare. Gli altri sono entrati per aiutare, ma questa volta è stato più difficile“.Ma le affermazioni del tecnico italiano contrastano sia con quelle di alcuni suoi calciatori che con quelle dei principali opinionisti televisivi.