Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve (Gazzetta): deluso, arrabbiato e ora anche sotto esame. Come cambia il futuro dopo il ko col Psv

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione in casa Juventus all'indomani della sconfitta nel playoff contro il Psv costata l'eliminazione con largo anticipo dalla Champions League. Thiago Motta a fine partita è parso scuro in volto. E da adesso in poi sarà sotto esame: il primo degli obiettivi minimi se ne è andato, senza contare il ko in Supercoppa, e i bonus sembrano essere finiti. Nei prossimi mesi sarà in discussione il suo futuro.