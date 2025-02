Ilnapolista.it - “Thiago Motta dovrebbe dare spiegazioni invece di dare giustificazioni e difendere l’indifendibile” (Tuttosport)

Guido Vaciago, direttore di, non ha preso bene l’eliminazione della Juventus dalla Champions. Il Psv l’ha spuntata ai supplementari. Un dura critica ache ha smentito anche il suo capitano Locatelli e ha difeso ciò che per Vaciago non è difendibile.Leggi anche: Signor, lei non è adeguato per allenare la Juventus (almeno la Juventus che conoscevamo)ha fallito il primo obiettivo della stagioneScrive Vaciago:ha fallito il primo obiettivo della stagione: gli ottavi di finale di Champions erano il confine tracciato nel budget della Juventus, anche e soprattutto per ragioni economiche. E gli ottavi di finale sono stati mancati contro una squadra non irresistibile, nel complesso tecnicamente inferiore alla Juventus, ma forse più smaliziata e pronta a certe sfide.