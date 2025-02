Calciomercato.it - Thiago Motta deve meritarsi la Juve: adesso non può fallire l’obiettivo da 70 milioni

Disastro in Europa per lantus, che è già fuori dalla Champions:sotto esame sulla panchina bianconeraChampions League ancora amara per lantus. Dal 2019 i bianconeri non superano il turno nel doppio incrocio a eliminazione diretta e neancheriesce a cambiare il corso della storia recente in Europa della ‘Vecchia Signora’.(LaPresse) – Calciomercato.itLapartiva dal prezioso 2-1 di Torino della scorsa settimana, ma al ‘Philips Stadion’ è crollata sotto i colpi di un PSV Eindhoven mai domo e più ‘cattivo’ nelle fasi caldissime della sfida. I bianconeri sono mancati in personalità e non sono riusciti a reagire dopo il secondo vantaggio di Saibiri. La squadra dilentamente si è spenta, lasciando campo e qualificazione agli olandesi cheagli ottavi incroceranno una tra Inter e Arsenal.