Thiago Motta confessa: «Questa sconfitta fa male. Il PSV è stato semplicemente migliore»

di Redazioneha analizzato l’eliminazione dalla Champions della Juventus a seguito dellacontro il PSV al Philips Stadion Intervenuto in conferenza stampa post PSV-Juventus,ha analizzato il match perso dai bianconeri e che condanna la squadra torinese all’eliminazione dalla Champions. L’Inter adesso è l’unica squadra italiana ancora in corsa e qualificata agli ottavi del torneo.PAROLE – «fa. Il PSV è, soprattutto dopo l’intervallo. Voglio fare i complimenti al PSV, meritano di andare avanti. Eravamo alla pari. Nel secondo tempo volevamo proseguire sulla stessa strada, ma non ci siamo riusciti. L’1-1 èun momento ideale per prendere in mano la partita, ma non ci siamo riusciti. Il PSV ha continuato a spingere, noi non avevamo più energia.