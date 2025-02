Juventusnews24.com - Thiago Motta a Sky: «Abbiamo sofferto tanto e non sono contento dei gol subiti. Non ho ritardato i cambi, vi spiego»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24a Sky: le parole del tecnico della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. Le sue dichiarazioniha parlato a Sky Sport nel post-partita di PSV Juve, il match di Champions League valido per il ritorno dei playoff. Ecco le sue dichiarazioni.PARTITA – «fatto fatica nel secondo tempo.segnato quel pareggio che in quel momento era importantissimo per noi, non siamo stati capaci a mantenerlo. Nel primo tempo siamo stati in campo,fatto le cose giuste per portare la partita dove volevamo portarla. Loro nel secondo tempo hanno spinto di più efatto fatica,avuto qualche situazione per rientrare in partita, il palo, ma è chiaro che loro hanno fatto un’ottima partita e lo sapevamo. Sapevamo che c’era una squadra di livello, di qualità, che spinge e gioca in attacco e».