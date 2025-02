Juventusnews24.com - Thiago Motta a Prime Video: «Non abbiamo buttato via niente, ci abbiamo provato. Abbiamo dovuto fare tre cambi forzati. Se cambierei qualche scelta? No»

Thiago Motta ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo PSV Juve: tutte le dichiarazioni dell'allenatore bianconero

Thiago Motta ha parlato dopo PSV Juve, match valido per il ritorno dei playoff di Champions League, ai microfoni di Prime Video.

PAROLE – «In alcuni momenti della partita e soprattutto dopo il nostro pareggio loro hanno spinto ancora di più. Anche noi abbiamo creato con il palo di Dusan e poi è stata una partita molto aperta».

SULLE PAROLE DI LOCATELLI – «Io devo sentire quando parla lui. Non abbiamo buttato via niente. Ci abbiamo provato e alla fine non siamo stati in grado di stargli sopra».

CAMBIEREBBE QUALCOSA – «No».

SUI CAMBI – «Abbiamo fatto tre cambi forzati. Prima Renato poi Koop che ieri mattina aveva la febbre che mi ha chiesto il cambio e anche Andrea è uno forzato perché mi ha detto che non si sentiva in condizione di continuare.