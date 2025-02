Movieplayer.it - The Odyssey: Christopher Nolan voleva Robert Downey Jr. in un ruolo chiave

Leggi su Movieplayer.it

Jr. non farà parte del cast di The, maloin undavvero speciale. Il cast di Thesi preannuncia davvero stellare, ma avrebbe potuto esserlo ancora di più con la presenza della star di OppenheimerJr. in un. Secondo l'insider Daniel Richtman,avrebbe offerto aildi Poseidone, ma i numerosi impegni del divo gli hanno impedito di accettare. Richtman ha scritto che"vuole rimanere estremamente fedele alla storia originale. Ed è determinato a utilizzare quanti più effetti pratici, set reali e quanto più lavoro di trucco possibile.che RDJ interpretasse Poseidone, ma è troppo impegnato con Avengers: Doomsday per realizzarlo. Ho anche .