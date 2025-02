Universalmovies.it - The Monkey | Morti assurde nel nuovo trailer italiano

Leggi su Universalmovies.it

Eagle Pictures ha diffuso in rete ildi The, il film horror tratto dall’omonimo racconto di Stephen King.Con una release fissata al 20 marzo, ilfilm diretto dall’acclamato regista Osgood Perkins (Longlegs) si mostra quest’oggi al popolo della rete con un secondoricco di sequenze inedite,bizzarre, un Theo James in “versione doppia” e la solita firma produttiva dello specialista di genere James Wan.TheTheNote di ProduzioneIl film è stato scritto e diretto da Osgood Perkins, chiaramente si ispira al romanzo firmato da Stephen King. In cabina di produzione spicca il nome di James Wan con la sua Atomic Monster, con lui anche il socio Michael Clear. Ed ancora Jason Cloth (Joker) e Dave Caplan (Babylon) della C2 Motion Picture Group, Brian Kavanaugh-Jones (Insidious) per Range e Chris Ferguson (La bambola assassina) per Odd Fellows.