The Last of Us – Stagione 2 | ecco la data ufficiale d’arrivo su Sky e NOW in Italia!

Pochissimi minuti fa Sky ha annunciato ladi Theof Us 2, l’attesissima secondadella serie tv targata HBO. Theof Us –2 arriverà il 14 aprile 2025, in contemporanea con la messa in onda americana. Per completare l’annuncio, Sky ha svelato anche tre nuovi poster con Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) e Abby (Kaitlyn Dever) .li:In questo secondo capitolo della serie, cinque anni dopo gli eventi della primaJoel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle. La seconda, in sette nuovi episodi, vede di nuovo protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel ed Ellie, insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria.