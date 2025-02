Universalmovies.it - The Last of Us | La Stagione 2 arriverà il 13 aprile, ecco nuovi poster

Leggi su Universalmovies.it

E’ arrivata la conferma ufficiale, la seconda attesadi Theof Ussu HBO a partire dal 13.Ebbene, l’emittente statunitense questa mattina ha ufficializzato il lancio deiepisodi della fortunata serie ispirata ai videogames per il 13, ma ha fatto anche di più visto che ha diffuso trecharacters. In attesa del trailer ufficiale (potrebbe essere già in rampa di lancio), vi riproponiamo il teaser trailer qui.Theof Us ITheof US Note di ProduzioneTheof Us è stato sviluppato da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occupano dell’aspetto produttivo.