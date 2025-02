Fanpage.it - The Golden Bachelor, Ascanio Pacelli: “Sono la prova che l’amore in tv esiste. Il segreto con Katia? Il sesso”

Leggi su Fanpage.it

è il conduttore di The, il nuovo programma di Real Time in onda ogni mercoledì dal 19 febbraio. "L'amore può nascere ovunque, anche in situazioni desuet", ha raccontato a Fanpage.it. E chi meglio di lui può confermarlo: figlio di Papa Pio XII, giocatore di golf, ha conosciuto sua mogliePedrotti al Grande Fratello nel 2004. Sono una delle coppie più longeve: "Il? La sessualità, mi piace come il primo giorno".