Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions | Le pagelle: Motta ha finito i bonus, Ibra fa più danni della grandine e Conceicao pare già stufo. Guardiola ci crede davvero a un nuovo City?

Il disastro italiano. Lo spettacolo del Bernabeu. La tripletta di Mbappé. L’onore delle armi a un Celtic eliminato al 94’. Il Settebello del Psg. L’eclissi del Manchester. Tradotto: due grandi giornate di.IN – Mbappé, uno show da 9. L’ennesima lezione di calcio di Ancellotti9 MBAPPÉLa notte del Real è stata soprattutto la notte dell’attaccante francese, 28 gol in 38 presenze con i Blancos. Kylian ha scelto Madrid anche, se non soprattutto, per vivere notti come quella dello show contro il. Tripletta da urlo: pallonetto in corsa a scavalcare il portiere da venti metri; stop, finta che manda al bar Gvardiol e tocco killer; controllo da sballo, movimento del corpo e diagonale da biliardo per il tris. Olé.8 ANCELOTTIScrivono su Marca, quotidiano molto vicino al madridismo: “Con Carletto spesso si esagera nella critica, ainvece viene perdonato molto”.